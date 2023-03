Viele neue Jungadler

Werbung

Am Wochenende endete die Saison der niederösterreichischen Eishockey-Nachwuchsligen. Mit den zweiten Plätzen der U17 und der U14 sowie dem dritten Rang der U12 waren drei Teams der Kremser Young Eagles auf den Podestplätzen vertreten.

„Mehr war heuer einfach nicht drinnen“, bilanziert KEV-Nachwuchsleiter Thomas Bauer und zeigt sich aber dennoch sehr zufrieden. „Alle drei Teams hatten den ganzen Winter über zu wenige altersgerechte Spieler zur Verfügung und mussten daher bei den jeweiligen Matches etliche Kids aus den unteren Altersklassen einsetzen. Dafür sind die Resultate beachtlich!“ Nicht ganz so gut lief es bei der U10, die abgeschlagen Letzter wurde. „Hier haben wir am deutlichsten die letzten zwei Pandemie-Jahre gespürt“, erklärt Thomas Bauer. „Kaum Training, keine Spiele, keine frischen Zugänge – das ist nicht spurlos an der Nachwuchsarbeit vorbeigegangen.“

Die gute Nachricht: Mit 25 frischen Eishockey-Cracks hatten die Young Eagels diese Saison so viele Neuzugänge wie noch nie. „Die meisten Kinder sind nach dem Schnuppertraining geblieben und haben den ganzen Winter fleißig mittrainiert“, so Bauer. „Bis der enorme Andrang Erfolge zeitigt, wird es natürlich etwas dauern. Aber wir sind zuversichtlich, dass einige Kremser Nachwuchsteams bald wieder ganz oben auf dem Podest stehen werden.“