Erwartungen nicht erfüllt

Vom 10. Bis zum 15. Oktober gingen die beiden Stratzingerinnen Norah Sofie Seidl und Leonie Sinnhuber für ihr Heimatland bei der „2022 World Junior Girls Championship“ in Kanada an den Start. Das Großereignis wurde im Angus Glenn Gold Club nahe Toronto abgehalten.

Aufgrund der Matura und einer Erkältung hatte Norah Sofie Seidl keine gute Turniervorbereitung. Foto: ÖGV

Nach einer soliden Vorbereitung fand sich Sinnhuber am ersten Tag des Turniers gut mit dem Kurs zurecht und beendete den ersten „Arbeitstag“ mit einer „+3“. An den nachfolgenden drei Turniertagen blieb die Schülerin jedoch hinter ihren Erwartungen und musste sich nach dem vierten Turniertag mit dem 37. Rang in der Einzelwertung zufriedengeben. Auch ihre Teamkollegin Seidl konnte ihre Ziele bei dem Kräftemessen mit der internationalen Spitze nicht erreichen. Bereits die Vorbereitung verlief für die Führende der ÖGV-Rangliste. Nach der wenig verfügbaren Zeit aufgrund der mündlichen Matura schlich sich bei Seidl obendrein noch eine Erkältung ein, welche sich im Turnierverlauf auswirken sollte. Seidl fand ab dem ersten Turniertag nicht in ihren gewohnten Rhythmus und beendete das Turnier auf dem 46. Platz der Einzelwertung. „So ein Event ist natürlich ein großer Traum und Ziel. Wenn man dann seine Leistungen nicht abrufen kann, ist das eine kleine Enttäuschung“, haderte Seidl zurück im Lande mit dem Großereignis.

In der Teamwertung belegte das österreichische Trio um Seidl und Sinnhuber den 18. Rang. Ende Oktober wartet auf die beiden noch ein internationales Turnier in Spanien, bevor es für die Golf-Asse in die wohlverdiente Winterpause geht.