EHF-Urteil noch in weiter Ferne

„Jetzt wurde einmal ein Vorverfahren eingeleitet, in dem entschieden wird, ob es überhaupt zu einem Hauptverfahren kommt“, erklärt UHK-Obmann Alexander Hofmann die Vorgangsweise. Dass auch die Wachauer vor den „Kadi“ müssen, liegt darin begründet, dass sie aus Sicherheitsgründen zum Rückspiel nicht antraten.

Der EHF wurde vonseiten der „Rot-Gelben“ eine Fülle an Beweismitteln und Unterlagen übermittelt, in denen klar aufgezeigt ist, dass sich die Klubleitung der Gefahr „ihrer Fans“ durchaus bewusst war. So hat der Verein Novi Sad beim UHK die Karten für die Hooligans bestellt und auch bezahlt. Ein brisantes Mail schrieb ein gewisser Nemanja an Lilla Horvath, Lebensgefährtin von Gábor Hajdú: „Ja, die Fans sind von der wilderen Sorte. Einige Sicherheitsleute wären eine gute Idee. Ein Verantwortlicher für die Fans kommt mit nach Krems.“ Der sah dann allerdings tatenlos zu, als die Randale losgingen ...