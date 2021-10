Kremser Handballer dürfen nach 23:25 in Aarau auf Aufstieg hoffen

Am Sonntag gingen die Wachauer beim HSC Suhr Aarau in der Schweiz als knapper 23:25-(11:14)-Verlierer vom Platz, ein Weiterkommen im Rückspiel am kommenden Samstag in Krems bleibt damit ein durchaus realistisches Ziel. Topscorer des UHK war Gasper Hrastnik mit 6 Toren.

Bei den Frauen musste sich Wr. Neustadt in Salerno aus dem European Cup verabschieden. Einer 18:31-Niederlage am Samstag folgte tags darauf am selben Ort ein ebenso klares 20:31.

Sonntag-Ergebnisse von Zweitrunden-Spielen österreichischer Clubs im Handball-Europacup:

Männer, Hinspiel: HSC Suhr Aarau - UHK Krems 25:23 (14:11). Rückspiel am 23. Oktober (20.20 Uhr/live ORF Sport +) in Krems

Frauen, Rückspiel: Salerno - Wiener Neustadt 31:20 (13:7). Hinspiel 31:18, Salerno in 3. Runde