Der perfekte Wettkampf für Johannes Poscharnig

Werbung

Johannes Poscharnig zeigte bei den Staatsmeisterschaften in Graz einen perfekten Wettkampf. Das Fecht-Ass der Fechtunion Volksbank Krems konnte bereits in der Vorrunde brillieren und gewann alle seine sechs Kämpfe. Nach zwei weiteren klaren Gefechten stand Poscharnig im Finale, wo er auf den Mödlinger Tobias Reichetzer traf.

Auch im alles entscheidenden Linkshänderduell behielt der 32-Jährige die Oberhand und krönte sich mit dem neunten Sieg aus neun Gefechten am Ende zum Staatsmeister. Für den Florettfechter ist es bereits der fünfte Staatsmeistertitel – die Freude war dennoch riesengroß. „Manchmal werden Träume wahr. Das ist ein wirklich wichtiger Erfolg für mich, vor allem, weil es ein quasi perfekter Wettkampf-Tag war und mich kein Kontrahent in Bedrängnis bringen konnte. Jetzt kann ich voll motiviert ins Saisonfinale gehen.“

Für Poscharnig stehen im Juli die Europameisterschaft in Antalya sowie die Weltmeisterschaft in Kairo an.

Auch im Mannschaftsbewerb sowie in der Kombina tionswertung holte die Fechtunion Edelmetall. Mario Langer freute sich über Silber, Martin Kain über Bronze.