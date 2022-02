Fechtunion Volksbank Krems: Wittner erfüllt sich Traum

Das Jahr 2022 wird für das Talent der Fechtunion Volksbank Krems, Isabel Wittner, ein ereignisreiches Jahr. Nach stetig guten Leistungen in den letzten Jahren geht für sie mit der Nominierung für die U17-Europameisterschaft in Serbien ein lang ersehnter Traum in Erfüllung.

Beim Auftritt für ihr Heimatland auf internationaler Bühne Anfang März wird die Ranglistenzweite im Florett dabei sowohl im Einzel als auch in der Mannschaft an den Start gehen.

Foto: privat

Einen großen Anteil an Wittners Erfolg hat auch ihr Trainer und Förderer Josef Poscharnig. Für ihn ist die Nominierung allerdings keine große Überraschung. „Isabel hat sich das verdient. Wer mit so viel Fleiß und Konstanz trainiert, landet früher oder später bei einem Großereignis. Die letzten zwei Jahre waren nicht einfach, der internationale Turnierkalender war stark eingeschränkt, so fehlt der ständige Vergleich zu den Spitzennationen. Mit ihrer Technik kann sie aber durchaus für ein gutes Ergebnis sorgen.“ Für die 15-Jährige ist die Qualifikation zur U17-EM schon ein großer Erfolg, sie wolle aber „natürlich gut abschneiden und Österreich würdig vertreten“.

Die EM Anfang März wird für die Schülerin der Rechten Kremszeile nicht das einzige Highlight 2022 bleiben. Im April steht für Wittner die Weltmeisterschaft in Dubai an.