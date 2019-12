Das Kremser Aushängeschild bot beim Test-Event für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio eine starke Leistung. Nach vier Siegen in der Vorrunde und zwei klaren Erfolgen in der ersten Runde erreichte Johannes Poscharnig den Hauptbewerb. Dort wartete der starke Spanier Carlos Llavador, der aber mit 8:15 nicht den Hauch einer Chance hatte.

Somit befand sich das Kremser Fechtass bereits unter den besten 32 Teilnehmern. Der Sprung ins Achtelfinale blieb dem 29-Jährigen versagt, zumal ihm die Auslosung den späteren Finalisten Maxime Pauty aus Frankreich beschert hatte, der schließlich den Erfolgslauf in Tokio beendete.

„Die Formkurve zeigt deutlich nach oben, das Ziel lautet nach wie vor Olympia 2020“, zeigte sich Poscharnig nach seiner starken Vorstellung weiterhin kämpferisch. Den nächsten Schritt zur Olympia-Qualifikation bestreitet der derzeit in Rom Trainierende Anfang Jänner beim Weltcupturnier in Paris.