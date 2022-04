Isabell Wittners Antritt stand auf der Kippe

Werbung

Die Qualifikation für die U17-WM in Dubai war für Isabell Wittner schon eine kleine Sensation, in den Wochen vor dem Großereignis überschlugen sich die Ereignisse.

Nach einer Projektwoche in Tschechien hielt die Schülerin der Rechten Kremszeile plötzlich einen positiven Coronatest in der Hand und musste sich in Quarantäne begeben. Dadurch waren die wichtigen Trainingseinheiten nicht möglich. Wittners Symptome verschwanden relativ rasch, drei Tage vor der Abreise in die Arabischen Emirate endete die Quarantäne. Die Fechterin absolvierte nur ein Training, danach war die Teilnahme endgültig beschlossen.

„Vorab ist alles schiefgelaufen. Hier sind nur Spitzenathleten, da bin ich mit meiner Leistung zufrieden.“

Im Hamdan Sports Complex duellierte sich Wittner unter anderem mit Konkurrentinnen aus den USA, Polen und Malaysien. Ein klarer 5:1-Sieg gegen den Konkurrenten aus Malaysien reichte am Ende nicht aus, um eine Runde weiterzukommen. In Anbetracht der Umstände ist die 15-Jährige mit ihrem Auftritt nicht unzufrieden. „Vorab ist alles schiefgelaufen. Hier sind nur Spitzenathleten, da bin ich mit meiner Leistung zufrieden.“