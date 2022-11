Jugend der Fechtunion Volksbank Krems sorgt für Spektakel

Werbung

Am ersten Bewerbstag beim Wiener Herbstpokal standen die Altersklassen von der U17 bis zu den Veteranen am Programm. Sissi Probst und Isabell Wittner zeigten dabei engagierte Gefechte und landeten am Ende auf Platz zwei und drei (Kadetten). Kadett Maximilian Raimitz holte sich die Bronzemedaille, Stephanie Böhm konnte mit dem Degen den U17-Bewerb für sich entscheiden.

Nach einem erfolgreichen ersten Tag sorgte die Jugend der Fechtunion am Tag danach für Furore. Theodor von See erwischte im U14-Bewerb einen schwierigen Start und schaffte es dennoch auf den dritten Platz. Anabel Wittner musste sich erst im Finale nach zehn Siegen in Folge geschlagen geben. Die Degenbewerbe dominierten Johanna Böhm und ihre Schwester Stefanie.