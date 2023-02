Kremser Newcomer schafft Sprung auf Podest

Werbung

Damit hat wohl auch in der Fechtunion Volksbank Krems kaum jemand gerechnet. Der 12-jährige Tim Kramer schaffte es, bei seinem allerersten Ranglistenturnier in Salzburg auf Anhieb aufs Podest und setzte damit ein großes Ausrufezeichen.

Der Droßer, der von Obmann Thomas Wittner betreut wird, konnte in dem stark besetzten Turnier bereits in den zwei Vorrunden fünf Gefechte für sich entscheiden und zog somit gesetzt auf Rang sechs in die Direktausscheidung ein. Dort angekommen, gelang Kramer mit einem Sieg gegen den Salzburger Lokalmatador Buchsteiner ein 10:4-Erfolg, und auch dem Wiener Kontrahenten Kyolner konnte er eine 10:5-Niederlage zufügen. Folgerichtig glückte dem 12-jährigen Fechttalent mit den beiden Siegen in der K.o.-Phase der Vorstoß ins Halbfinale, wo er sich letztendlich den dritten Rang sicherte.

Mit der Leistung des Newcomers waren alle Verantwortlichen vollends zufrieden. „Tim ist erst seit letztem Sommer bei uns und war von Anfang an mit Eifer dabei. Diese Leistung ist ein Zeichen unserer guten Ausbildungsarbeit rund um Übungs- leiter Felix Aicher“, lobt Obmann Wittner die Entwicklung der Fechtunion Volksbank Krems.

Aber auch die arrivierten Athleten der Fechtunion Volksbank Krems, betreut von Chefcoach Josef Poscharnig, zeigten in Salzburg trotz einiger Ausfälle sehr gute Leistungen. In der Allgemeinen Klasse wurde Martin Kain Dritter, U14-Fechterin Anabel Wittner holte Silber. Im letzten Bewerb des Turniers (U17 Damen) sorgte Sissi Probost mit Bronze für den vierten Podestplatz in Salzburg.