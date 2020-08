Die Fechtunion Volksbank Krems hat mit Johannes Poscharnig dieses Jahr seinen verlorenen Sohn zurückgewonnen. Wegen des Coronavirus durfte der sechsfache Staatsmeister allerdings noch nicht für seinen Heimatverein bei Wettkämpfen antreten. Dafür gab es jetzt die Gelegenheit, beim Hauptsponsor der Fechtunion einen Me dientermin abzuhalten, bei dem der Florett-Spezialist einen Blick in die Zukunft wagte.

„Jetzt heißt es zuversichtlich sein“

Sollten die Olympischen Spiele 2021 in Tokio stattfinden können, hängt für Poscharnig alles von einem Turnier im April 2021 ab. Wenn er sich bei dem Zonenwettkampf gegen die Vertreter der anderen europäischen Länder durchsetzen kann und am Ende als Sieger hervorgeht, ist er bei den Spielen dabei. Die Chancen, dieses Ziel zu erreichen, bewertet der 30-Jährige als „realistisch“.

Bis zu dem alles entscheidenden Turnier ist allerdings höchst ungewiss, ob Poscharnig Wettbewerbspraxis auf hohem Niveau gewinnen kann. Der Fechtsport hängt wegen des Coronavirus noch immer ziemlich in der Luft. „Jeder steht in den Startlöchern und wartet auf die Turniere. Jetzt heißt es zuversichtlich sein“, sagt der Obmann der Fechtunion Volksbank Krems, Andy Hrubesch.

Poscharnig macht ein Antreten bei einem Wettkampf in Tokio im November von der internationalen Lage abhängig. Fit fühlt er sich nach experimentellen Trainingseinheiten in den eigenen vier Wänden und einem Bundesheer-Einsatz in einem Medizin-Logistikzentrum während des Lockdowns jedenfalls.