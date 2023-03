Poscharnig hat EM-Quali nach Kairo in der Tasche

Werbung

Nach zuletzt eher glücklosen Vorstellungen hatte der Fechter Johannes Poscharnig beim Weltcup im ägyptischen Kairo wieder Grund zur Freude. Nach vier Siegen in der Vorrunde wartete ausgerechnet sein Vereinskollege Martin Kain als erster Konkurrent in der Direkten auf der Planche. Poscharnig nutzte die Fehler seines Landsmannes eiskalt aus und gewann mit 15:5. Um den Hauptbewerb zu erreichen, musste der Kremser sein Gegenüber aus Usbekistan bezwingen. In einem nervenaufreibenden und engen Duell ging der letzte Treffer zum 15:14 an Poscharnig. Im Hauptbewerb angekommen, scheiterte er jedoch gegen den 15. der Weltrangliste, Kyosuke Matsuyama (Japan). Poscharnig beendete den Weltcup in Kairo als bester Österreicher auf Rang 53 und zog somit das Ticket für die EM in Krakau und die WM in Mailand.

Auch beim Sokol Cup in Brünn gab der Fechter ein gutes Bild ab – erst im Finale musste sich Österreichs Nummer eins mit 11:15 geschlagen geben. Der nächste Formtest findet bereits in zwei Wochen in Busan (Korea) statt.