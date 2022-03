Fritz Hrubesch bei Weltmeisterschaft

Werbung

Graz war der Schauplatz der österreichischen Meisterschaften der Veteranen in Florett, Degen und Säbel und des Veteranen Circuit im Florett. Für die Fechtunion Volksbank Krems mit von der Partie waren Fritz Hrubesch und Felix Aicher. Hrubesch holte in der Altersklasse 60+ den Meistertitel im Degen und belegte hinter dem Polen Mariusz Krzeminski den hervorragenden zweiten Platz in der Gesamtwertung. Dieses Ergebnis sicherte dem Fecht-Urgestein auch das Ticket für die Veteranen-Weltmeisterschaft im Oktober in Kroatien. Im Florett klassierte sich Hrubesch als zweitbester Österreicher auf dem siebenten Rang. Sein Teamkollege Aicher belegte in der zusammengelegten Gruppe der über 30- und 40-Jährigen den ersten Platz unter den 30+-Athleten und im Teambewerb den starken vierten Platz.