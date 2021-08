Nach ihrem vielbeachteten Auftritt bei den Olympischen Spielen in Tokio ist Gewichtheberin Sarah Fischer wieder zurück in Österreich. Am Freitag gab es für die Rohrendorferin, die im Superschwergewicht der Damen den zehnten Platz belegte, einen Empfang in Krems. Auf Initiative von ÖVP-Gemeinderätin Doris Berger-Grabner gratulierten der 20-Jährigen am Pfarrplatz unter anderem Sportstadtrat Albert Kisling (SPÖ), später im Restaurant Marktspiel auch Gastronom Otto Raimitz, ein Fischer-Förderer erster Stunde.

„Sarah muss sich mit den Burschen umziehen“

In lockerer Atmosphäre nützte Vater und Trainer Ewald Fischer die Gelegenheit, um ein Anliegen vorzubringen. Er wünscht sich für seine Tochter in der Kremser Sporthalle eine eigene Umkleide-Möglichkeit. „Sarah muss sich mit den Burschen umziehen. Wir reden immer von der Sportstadt Krems, aber das ist ihrer nicht würdig.“ Krems solle endlich an seiner Infrastruktur arbeiten.

Sportstadtrat Kisling, der im Marktspiel nicht mehr dabei sein konnte, reagierte per Mail: „Sarah steht die Schiedsrichterkabine exklusiv zur Verfügung, wo sie auch einen eigenen Kasten hat. Wir haben sogar den Kraftraum der Sporthalle nach den Vorgaben von Ewald Fischer um mehr als 40.000 Euro umgebaut. Ich glaube schon, dass wir eine Sportstadt sind, die sich sehr um ihre Sportler und Vereine bemüht.“