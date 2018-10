Eine Fachjury kürte im Rahmen der „Sportlounge Niederösterreich“ in der St. Pöltner NV-Arena wieder die besten Sportler des Landes. Den Sieg in der Kategorie Nachwuchssportler holte sich – wie auch schon im Vorjahr – die Gewichtheberin Sarah Fischer.

Die Auszeichnung für die 17-Jährige kam nach einem Jahr voller Highlights nicht überraschend. Im März hatte sie bei ihrem Premieren-Antreten bei der Europameisterschaft in der Allgemeinen Klasse Zweikampf-Silber und jeweils Bronze im Reißen und Stoßen gewonnen. Es folgten der souveräne Staatsmeistertitel im April und zahlreiche österreichische Rekorde, ehe es bei der U20-Weltmeisterschaft in Usbekistan mit Zweikampf-Bronze und Silber im Reißen und Stoßen erneut Medaillen für Fischer regnete.

Die Auszeichnung als Niederösterreichs Nachwuchssportlerin nimmt die Schülerin da gerne mit: „Es ist eine Ehre, hier mit 17 Jahren unter all den Sportgrößen dabei zu sein und dann auch noch den Titel zu verteidigen.“ Wer meint, besser könne es heuer für Fischer nicht mehr werden, der irrt – schon am Nationalfeiertag ist sie bei der U20-EM in Polen erneut Kandidatin für Edelmetall.