Hüter der bewegten UHK-Vergangenheit

Beide sind pensionierte Schuldirektoren, in deren Berufsleben Akten ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt hatten. Im UHK-Büro in der Sporthalle stapeln sich inzwischen die Ordner mit Zeitungsberichten und Fotos. Günter Chalupa übernahm nach Ende seiner aktiven Laufbahn die Archivierungs-Agenden im Klub, Helmut Schaffer stieß über seine Tochter Verena zum Verein, die in den 90er-Jahren bei den Rot-Gelben Handball spielte.

Foto: Bert Bauer

Während Chalupa nach wie vor für das digitale Fotoarchiv der Kremser verantwortlich ist, kümmert sich Schaffer um den analogen Teil, wobei die wöchentlichen NÖN-Berichte natürlich den größten Teil einnehmen. Bevor der 67-Jährige diese Aufgabe übernahm, hatte er schon am Kampfrichtertisch eine Funktion beim UHK inne. „Ich bin ein ziemlich impulsiver Mensch. Einmal wurde ich dort vom Schiedsrichterbeobachter ausgetauscht, weil ich aus einer Emotion heraus den Stoppknopf gedrückt und dann den Referee wegen seiner nächsten Fehlentscheidung laufstark kritisiert hatte“, erinnert sich Schaffer mit einem Schmunzeln an diese Zeit. Inzwischen ist er tief in die Geschichte des Wachauer Traditionsklubs eingetaucht. Derzeit arbeitet er am Ranking sämtlicher UHK-Legionäre, die mit dem Engagement des legendären Polen Andrzej Wlazlo ihren Anfang genommen hatte.

„Die Arbeit hat inzwischen eine Eigendynamik bekommen“, erzählt Schaffer, wenn er sich im Archiv mit der ersten Obmannschaft von Friedrich „Fi“ Kapusta beschäftigt, als Handball noch eine Sektion der Kremser Union war. Zuletzt stolperte er im UHK-Büro über eine Schachtel mit rund zwanzig Medaillen, die ohne sein Eingreifen wahrscheinlich im Mistkübel gelandet wären: „Sie wurden offensichtlich von den Spielern nicht abgeholt. Ich konnte sie danach den jeweiligen Bewerben zuordnen und für die Nachwelt archivieren.“

Abschließend richtet der Egelseer einen Appell an mögliche Nachfolger: „Ich würde mich freuen, wenn jemand Interesse an dieser Tätigkeit zeigt und sich uns anschließt.“