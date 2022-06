GKL: Aufstieg als Produkt konsequenter Aufbauarbeit

Werbung

Im Heimspiel gegen Admira Wien wurde mit einem klaren Sieg der Grundstein zum nächsten Schritt in der Entwicklung des heimischen Frauenhandballs gesetzt. Die knappe Auswärtsniederlage tat der Freude danach keinen Abbruch.

„Es war wieder eine tolle Mannschaftsleistung. Der Aufstieg stand nie mehr infrage, obwohl die Wienerinnen im Gegensatz zum Match in Langenlois wieder vier Stammspielerinnen einsetzen konnten“, charakterisierte Trainer Dieter Ripper den Spielverlauf. Herausragende Akteurin bei den Ladys war einmal mehr Lejla Music, die auch zur besten Spielerin der Kamptalerinnen gekürt wurde. Dass der gegnerischen Torfrau die gleiche Ehre zuteilwurde, legte die Schwächen der Spielgemeinschaft wieder offen: „Wir haben gut wieder zwanzig hochprozentige Torchancen liegen gelassen“, so Ripper, der mit dem Aufstieg auch seine bisherige dreijährige Trainerkarriere in Langenlois krönte.

Spielgemeinschaft nun in der Rolle des Underdogs

Abgesehen von der Effizienz im Abschluss ist der UHK-Spielerlegende durchaus bewusst, woran ebenfalls noch zu arbeiten ist, um in der zweithöchsten heimischen Liga bestehen zu können: „Wir müssen die Abläufe im Angriffsspiel noch perfektionieren, Erfahrung gegen nun stärkere Teams sammeln, Cleverness, die unser Spiel in Folge stabilisieren wird.“

Am Kader der Mannschaft wird sich für Ripper nichts ändern: „Wir bleiben weiter unserem eingeschlagenen Weg treu, Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs für die Frauenmannschaft auszubilden.“

Rippers Erwartungen in der WHA-Challenge: „Wir sind natürlich der Underdog und wollen uns einmal im Mittelfeld wiederfinden.“