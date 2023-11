GKL-Ladys: „Warm-up“ für den Cup-Hit

Die Spielgemeinschaft dominierte in Wien von Beginn an das Geschehen auf dem Parkett. Nach dem Seitenwechsel legten Provin & Co noch einen Zahn zu und kratzten an der Zehn-Tore-Differenz. Für den dominanten zweiten Spielabschnitt hatte Trainer Dieter Ripper eine einfache Erklärung: „Wir passen uns zu Beginn oft an einen schwächeren Gegner an und agieren dann zu halbherzig in der Deckung. Danach lief es phasenweise aber wie am Schnürchen.“

Dass sich die GKL-Ladys im blau-gelben Cupduell gegen Eggenburg am Samstag – Anpfiff 18.30 in der Loiser Sporthalle – keine lange Anlaufphase erlauben können, ist auch dem Chefcoach klar: „Wir kennen die Waldviertlerinnen aus der Vorsaison, als wir uns vor eigenem Publikum nur hauchdünn geschlagen geben mussten.“

Die Kamptalerinnen sind so wie in der Cuprunde zuvor gegen St. Pölten Außenseiter, haben nichts zu verlieren. Der Erfolgsdruck lastet auf dem WHL-Challenge Vertreter.

Wie groß das Kaliber ist, zeigt ein Blick auf die Tabelle der zweiten rot-weiß-roten Leistungsstufe. Die Eggenbur-gerinnen rangieren derzeit hinter dem SSV Dornbirn Schoren auf dem zweiten Tabellenplatz.