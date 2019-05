Vergangenes Wochenende fand zum zweiten Mal der Furth-Göttweiger Donaulauf statt. Dieser Event mit etwa 300 Läufern wurde vom USV Furth gemeinsam mit dem team2run veranstaltet. Martin Hofbauer (team2 run) lief dabei im Hauptlauf über die 12,3 Kilometer vom Startschuss weg allen davon. Er setzte sich bereits nach wenigen hundert Metern ab und zog sein hohes Tempo bis zum Schluss durch.

Aufgrund einer hartnäckigen Verletzung hatte Hofbauer zuvor über ein Jahr lang pausieren müssen. Erst seit ein paar Wochen kann der Routinier wieder schmerzfrei trainieren. In der Zwischenzeit hielt er sich mit Wandern und Mountainbiken fit. „Ich entschied mich überhaupt erst 30 Minuten vor dem Start, dass ich mitlaufe. Letztendlich ging es mir aber von Anfang an sehr gut, und zu meiner Überraschung hörte ich schon nach wenigen hundert Metern niemanden mehr in meiner Nähe“, so Hofbauer über seinen unverhofften Erfolg. Er resümiert nicht nur wegen seines Sieges zufrieden: „Es hat alles wieder sehr gut geklappt. Die Vorzeichen stehen also gut für 2020.“

Bei den Damen setzte sich Barbara Kiener (triteam Krems) durch, Vorjahressiegerin Maria Holzapfel landete hinter Marlene Hinterndorfer auf Platz drei.