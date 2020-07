Im zarten Alter von zehn Jahren trainierte der Rohrendorfer Gewichtheber David Fischer das erste Mal in Bulgarien. Seitdem hat er eine immer tiefere Verbindung zu dem Balkanstaat aufgebaut. Heute spricht der 21-Jährige perfekt bulgarisch, ist mit einer Bulgarin verlobt und hat seit 6. Februar 2020 sogar den bulgarischen Pass. David Fischer wird keine Wettbewerbe mehr für Rot-Weiß-Rot bestreiten.

Es ist das Ergebnis eines schier endlosen Konflikts der Familie Fischer mit dem Österreichischen Gewichtheberverband (ÖGV), der in staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen und Dopinganschuldigungen gipfelte. Basierend auf einem schwierigen Verhältnis von Vater Ewald Fischer, der selbst als Sportwart im ÖGV sitzt, mit Verbands-Präsident Gerhard Peya, zog sich David Fischer vor allem seit 2017 den Unmut der Funktionäre zu. Als Sportler im Topsegment des nationalen Testpools ließ er sich gleich zwei missed tests zuschulden kommen.

Als Spitzenathlet war Fischer verpflichtet, der Dopingbehörde für jeden Tag des Jahres ein 60-minütiges Zeitfenster und eine Adresse anzugeben, an dem er für eine Kontrolle zur Verfügung steht. Stimmen diese Daten nicht und einem allfälligen Einspruch des Sportlers wird nicht stattgegeben, liegt ein missed test vor. Bei drei dieser Kontrollversäumnisse in einem Jahr droht eine Sperre nach dem Anti-Doping-Bundesgesetz.

Im Jahr 2019 hatte Fischer noch einmal zwei missed tests. Einer datiert vom 14. Februar. „Ich bin wegen des Verlobungstages nach Bulgarien geflogen und habe in der Hektik vergessen, den Termin umzuändern“, erklärt Fischer. Die Sportler dürfen bis zu zwei Stunden vor Beginn des ursprünglich angegebenen Zeitfensters Änderungen vornehmen. Hat Fischer also etwa vergessen, wo er an seinem Verlobungstag ist? „Grundsätzlich ist es in der Vergangenheit immer so gewesen, dass wir die Heimatadresse angegeben haben und Änderungen vorgenommen haben, wenn wir weggefahren sind“, erzählt Ewald Fischer. Zur Info: Die exakten Daten müssen immer am ersten Tag jedes Quartals für die folgenden vier Monate übermittelt werden.

Vier missed tests ließen Zweifel aufkommen

Besonders dem ÖGV-Bundestrainer Johann Lechner schmeckten die missed tests gar nicht. In einem ÖGV-internen Mail, das der NÖN vorliegt, schreibt er in Bezug auf David Fischer von „4 Dopingvergehen“ und wird in einer WhatsApp-Nachricht an Ewald Fischer noch deutlicher: „Ein Misstest (Anm. d. Red.: Gemeint ist missed test) ist für mich ein positiver Test.“ Äußerungen, denen Gerhard Probst, der Vorsitzende der österreichischen Anti-Doping-Rechtskommission, widerspricht. Zum Einen sei ein missed test kein Dopingvergehen, zum anderen sei es „Schwachsinn“, einen missed test einem positiven Test gleichzustellen. Trotz der vier missed tests wurden von Fischer seit 2013 16 Urin- und 4 Blutproben genommen. Nie war er positiv.

In einer Stellungnahme, die Bundestrainer Lechner der NÖN übermittelt hat, berichtet er von Aussagen Ewald Fischers, dass Amphetamine im Training erlaubt sind. Der bestätigt auf Nachfrage, dass sowohl David als auch Tochter Sarah, fünffache EM-Medaillengewinnerin, bis vor drei Jahren Stimulanzien wie Ephedrin im Training zu sich genommen hätten. Was Fischer als „Muntermacher“ bezeichnet, erhöht laut der Nationalen Anti-Doping-Agentur Austria (NADA) den allgemeinen Energieumsatz und verzögert die Ermüdung. Allerdings können Nebenwirkungen zu Stresssymptomen, Aggression oder psychischen Störungen führen. Laut Anti-Doping-Experten Probst ist der Einsatz von Stimulanzien im Kraftsport nicht unüblich und außerhalb von Wettkämpfen auch nicht verboten.

Ihren Höhepunkt erreichten die Doping-Verdachtsmomente gegen David Fischer im Herbst 2018, als die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Dopingbetrugs aufnahm und Observationen durchführte. Dazu gekommen war es einem Dokument aus dem Verfahrensakt zufolge, weil ein „fachlich versierter, hochrangiger Funktionär des Österreichischen Gewichtheber-Verbandes (ÖGV) der NADA von „ungewöhnlichen Verhaltensweisen des Sportlers im Zusammenhang mit für ihn nicht erklärbaren Aufenthaltsinformationen berichtete“.

„Vielleicht hat ihm nicht geschmeckt, dass er mehrfach kontrolliert worden ist. Das stört einen nur, wenn man etwas versteckt.“ ÖGV-Präsident Gerhard Peya

Zudem meldete der Funktionär, der bis heute unbekannt ist, dass es 2018 eine „unerklärliche Leistungsexplosion“ bei Fischer gegeben habe, die „ohne Hilfsmittel undenkbar“ sei. Nach Monaten, in denen die Familie Fischer, ohne es zu bemerken, beschattet wurde, bekam Fischer Ende Mai 2019 schließlich die Benachrichtigung von der Einstellung des Verfahrens. Ein strafbares Verhalten sei nicht nachweisbar, heißt es in dem Brief der Staatsanwaltschaft Krems. ÖGV-Präsident Gerhard Peya dementiert trotz der Beweise, dass ein ÖGV-Funktionär die NADA-Quelle war.

ÖGV Präsident Gerhard Peya dementiert, dass ein ÖGV-Funktionär die NADA-Quelle gewesen ist.

Für David Fischer waren die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen jedenfalls das letzte Mosaiksteinchen in seiner Entscheidung, den Verband und auch die Staatsbürgerschaft zu wechseln. Mitte des Vorjahres folgte die Abmeldung beim ÖGV, bei der NADA und beim Bundesheer. Das ewige Kapitel der Dopingverdächtigungen war für Fischer damit trotzdem noch nicht abgeschlossen. Präsident Peya sagt, gefragt nach seiner Vermutung, warum der 21-Jährige gewechselt sei: „Vielleicht hat ihm nicht geschmeckt, dass er mehrfach kontrolliert worden ist. Das kann einen nur stören, wenn man etwas zu verstecken hat.“

Fischer beantwortet der NÖN gegenüber die Frage, ob er jemals illegale leistungssteigernde Substanzen zu sich genommen habe, mit einem klaren Nein. Überhaupt sei es für ihn völlig unschlüssig zu behaupten, dass der Wechsel nach Bulgarien erfolgt sei, um Dopingkontrollen aus dem Weg zu gehen. Im Gewichtheber-Traditionsland werde nämlich mehr getestet und im Gegensatz zu Österreich auch von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA).

Wie geht es für Fischer weiter? Durch den Verbandswechsel ist er bis zum 1. März 2021 an keinem internationalen Wettbewerb teilnahmeberechtigt. Wegen des Coronavirus hätte er aber ohnehin nur zweimal auf die Platte steigen können.