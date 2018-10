Unglaubliche 102 Tage dauerte die Vorbereitung auf das letzte Saisonhighlight im bisher so erfolgreichen Jahr 2018 der Rohrendorfer Gewichtheber Sarah und David Fischer. Das stärkste Geschwisterpaar Österreichs geht bei der U20-Europameisterschaft im polnischen Zamosc an den Start.

Die wohl besten Medaillenchancen bei dem von 21. bis 28. Oktober laufenden Wettbewerb hat die 17-jährige Sarah Fischer, die zuletzt bei der U20-Weltmeisterschaft in Usbekistan zweimal Silber im Stoßen und Reißen sowie Bronze im Zweikampf geholt hat.

Papa und Trainer Ewald Fischer hofft auf eine ähnlich gute Leistung seiner Tochter: „Sarah befindet sich in Top-Form. Sie war auf Trainingslager in Bulgarien und hat täglich zwei Mal trainiert. Wir wissen, dass sie bei einem Wettkampf immer sehr konzentriert ist, und hoffen, dass sie bei der EM wieder für Furore sorgen kann.“ Härteste Konkurrentin der Schülerin ist die Russin Daria Riazanova.

Ebenfalls voll im Saft steht David Fischer. Der 19-Jährige möchte bei seiner letzten U20-EM zumindest unter die Top fünf kommen. Insgeheim strebt aber auch er Edelmetall an. „Eine Medaille wäre eine Sensa tion. Wenn alles perfekt läuft, kann auch mit mehr spekuliert werden“, traut Ewald Fischer seinem Sohn viel zu.

Letzter Bewerbstag für die Fischers ist der 26. Oktober. „Vielleicht haben wir am Staatsfeiertag dann auch in Polen was zu feiern“, ist Fischer guten Mutes.