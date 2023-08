Dreifaches EM-Gold für Rohrendorferin Fischer

Die Vorzeichen vor der U23-EM in Bukarest standen für Sarah Fischer, die stärkste Frau Österreichs, alles andere als gut. Aufgrund von Rückenproblemen im Vorfeld sollte ein Antreten der Rohrendorferin erst vor Ort endgültig entschieden werden. Fischer biss die Zähne zusammen und dies lohnte sich am Ende. Mit neuem österreichischen Rekord sicherte sich die Gewichtheberin gleich drei Goldmedaillen am Donnerstag in Bukarest.

In der Gewichtsklasse +87 Kilogramm landete Fischer am Ende bei 240 Kilogramm, was eine neue rot-weiß-roten Bestmarke darstellt. Weiters holte sie mit 105 Kilogramm im Reißen und 135 Kilogramm im Stoßen zwei weitere Goldmedaillen, die den goldenen „Hattrick“ perfekt machen. Die 22-Jährige steht nun bei 40 EM und WM-Medaillen. „Eine unglaubliche Geschichte. Ein Antreten stand auf der Kippe, aber durch sechs bis sieben Stunden Physiobehandlungen haben wir es geschafft, Sarah fit zu bekommen. Dass sie dann so souverän im Wettkampf ist, ist echt Wahnsinn“, lobt Trainer und Vater Ewald Fischer seine Tochter nach dem Dreifachgoldgewinn in Bukarest.