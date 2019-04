Nach Wochen der Schinderei reist die Familie Fischer dieser Tage ins georgische Batumi, wo die Europameisterschaft im Gewichtheben stattfindet. Die Erwartungshaltung ist vor allem bei Sarah, die bei der EM in Bukarest vor einem Jahr sensationell drei Medaillen gewinnen konnte, hoch – wenngleich die 18-Jährige die Chance auf einen neuerlichen Edelmetall-Coup als gering einschätzt. „Man kann den Wettkampf in Rumänien überhaupt nicht mit der jetzigen Europameisterschaft vergleichen. Damals waren sieben Nationen gesperrt. Dieses Mal sind wieder alle dabei.“

Ziel der Schülerin, die in der Gewichtsklasse bis 87 Kilogramm die jüngste Teilnehmerin ist, ist ein Platz unter den besten fünf. Auch ihr Papa und Trainer Ewald wäre mit solch einer Platzierung zufrieden. „Sie hat bald Abschlussprüfungen in der Schule, das ist natürlich auch sehr wichtig. Deswegen war das Training nicht so intensiv.“ Die Chance auf eine Medaille gäbe es nur, wenn die Konkurrenz schwächle und Sarah ihre eigenen Bestleistungen übertreffe.

Wohl noch schwieriger ist die Ausgangslage in Anbetracht der bärenstarken Konkurrenz für ihren Bruder David, der direkt von seinem Trainingslager in Bulgarien anreisen wird. Der 20-Jährige muss zudem schon um 8.30 Uhr auf der Platte stehen. „Das ist für uns ungewohnt, darauf müssen wir uns erst einstellen. Es wäre eine Sensation, wenn er es unter die Top 10 schaffen würde“, sagt Fischer.