Beim Übersiedeln ist nicht nur ein langer Geduldsfaden gefragt, sondern auch eine ganze Menge Kraft. Diese Erfahrung machte auch Dieter Kienbacher, früher Profifußballer und im Spätherbst seiner Karriere Spielertrainer beim 1.-Klasse-Verein Lengenfeld, wo er im Jahr 2003 ein Haus baute. Dabei wäre eine Waschmaschine schon fast zum Problem geworden. Nicht einmal mithilfe von zwei Spielern schaffte es der stets athletische, aber zierliche Kienbacher, das schwere Haushaltsgerät in die neuen vier Wände zu bekommen. Glücklicherweise war auch sein Tormann zur Stelle, der parallel zur Kickerei einer der besten Gewichtheber des Landes war. Ewald Fischer trug die Waschmaschine alleine ins Haus.

privat Ewald Fischer in seinen jungen Jahren. Das Gewichtheben wurde ihm durch Vater Johann in die Wiege gelegt.

Geschichten wie diese sind es, die über die Jahre das Bild des Kraftprotzes aus Rohrendorf geprägt haben. Eines Mannes, der sein Leben dem Sport, aber nicht nur dem Gewichtheben verschrieben hat. Mit sieben Jahren in die Nachwuchsabteilung der Fußballer von Hütte Krems eingetreten, sammelte Fischer zwei Jahre später durch Vater Johann, Obmann des Kremser Gewichthebervereins, erste Berührungspunkte mit dem Hantelsport. Einer Disziplin, in der es Fischer zu mehreren Staatsmeistertiteln brachte. Und trotzdem ist Gewichtheben für den Mann, der am 15. Juli seinen 50. Geburtstag feiert, „ein biederer Einzelsport“, der im Schatten des Fußballs nicht immer höchste Priorität genoss.

1,75 Meter, 100 Kilo: der Tormann Ewald Fischer

Dass er mit seinen 1,75 Metern und 100 Kilo überhaupt nicht die richtige Statur für einen Kicker und schon gar nicht einen Tormann hatte, nutzte Fischer zu seinem Vorteil. „Viele Spieler haben mich unterschätzt und geglaubt, der kleine Dicke kann eh nicht springen. Aber da hat mir das Gewichtheben zum Glück schon was gebracht.“ Noch ein Faktor, der Fischer auf dem Spielfeld half: „Ich war nie feig. Das Eins-gegen-eins-Duell war meine Lieblingsdisziplin. Wenn ich rausgelaufen bin, hat sich jeder in die Hose gemacht.“

Fußball und Gewichtheben lebten bei Fischer, im Brotberuf Lokführer, stets in Koexistenz. Zu Terminschwierigkeiten sei es dabei nie gekommen. Mit den Hanteln habe er oft um vier in der Früh trainiert, bevor er den Dienst angetreten hat, erzählt der Jubilar.

Dass er sich vor seiner Zeit im Seniorenbereich, in der er es 2006 bis zum Weltmeistertitel schaffte, nie auf das Gewichtheben konzentriert hat, bereut Fischer nicht. So weit wie seine Kinder David (21) und Sarah (19), vielfache Medaillengewinner bei Welt- und Europameisterschaften, hätte er es ohnehin nicht gebracht, glaubt Fischer. „Der Ehrgeiz war zwar da, aber ich habe keinen gehabt, der mich pusht. Genau das bin ich jetzt für meine Kinder. Wenn Sarah sagt, sie freut es heute nicht, bin ich da. Ich hätte Ewald Fischer zweimal gebraucht, einmal als Athleten und einmal als Coach.“

Heute hebt Fischer nur noch klassisch, wenn Tochter Sarah ihn zum Wettstreit herausfordert. Dann kennt der Weltmeister von 2006 aber kein Erbarmen. „Da ist sie dann wieder beleidigt, wenn ich mehr schaffe.“

Seit Jahren stellt sich Fischer ganz in den Dienst seiner Kinder. Den schmalen Grat, den er als liebevoller Papa und strenger Trainer ständig entlangschreitet, musste Fischer erst finden. „Ich habe lange gebraucht, um zwischen meinen Rollen zu unterscheiden“, sagt er. Stets hörbaren bösen Zungen, die ihm vorwerfen, er wolle sich in seinen Kindern verwirklichen, entgegnet Fischer: „Man kann ein Kind zweimal pro Woche zu einem Training zwingen. Aber zu zwei bis drei Trainings pro Tag, wie wir es machen, sicher nicht.“

So oft wie noch vor wenigen Jahren hat Fischer seine Kinder ohnehin nicht mehr unter den Fittichen. Sowohl Sarah als auch David verbringen oft Wochen in Trainingscamps im Ausland. Der 21-jährige David nach seinem Staatsbürgerschaftswechsel (die NÖN berichtete) in Zukunft noch viel öfter als seine Schwester. Dass jetzt die bulgarische Flagge Davids Trainingsgewand ziert, ließ seinem Vater anfangs „das Herz brechen“. „Mein Traum war immer mit meinen Kindern unter der rot-weiß-roten Flagge bei den Olympischen Spielen auf der Bühne zu stehen. Dieser Traum ist mir genommen worden.“ Vorwürfe macht Ewald Fischer seinem Sohn nicht. „Warum sollte man mit den Leuten zusammenarbeiten, die dir das Hackl ins Kreuz hauen?“, spricht er an, dass ein Funktionär des Österreichischen Gewichtheberverbandes mit einem Hinweis an die NADA sechsmonatige Ermittlungen gegen seinen Sohn auslösten. Das Verfahren wurde schließlich eingestellt (die NÖN berichtete).

Für den Senior war es eine Zeit, die Spuren hinterlassen hat. „Manchmal denke ich mir schon, ich bin der größte Trottel. Warum habe ich meine Kinder Gewichtheben lassen? Warum spielt David nicht Fußball und Sarah Handball? Dann wären sie zwar zwei unter vielen, aber wir hätten die Probleme nicht.“

Ephedrin, um die Potenziale auszuloten

Solche Gedanken sind in der Welt des Ewald Fischer aber immer nur von kurzer Dauer. Er weiß sich und seinen Kindern zu helfen. Auch früher, als er ihnen zu Trainingszwecken Ephedrin verabreichte. Ein „Muntermacher“, der außerhalb des Wettkampfs legal ist, dessen Nebenwirkungen aber Physis und Psyche belasten können. Eine Gefahr, die Fischer für seine Kinder nie sah: „Man muss unterscheiden, ob man das dreimal am Tag nimmt oder einmal alle 14 Tage. Wir haben es einmal pro Monat gemacht, um zu sehen, wie leistungsfähig wir sind.“

Der dunkle Schatten des Dopings begleitet den Gewichthebersport ebenso wie die Familie Fischer seit Jahren. Und das, obwohl Sarah, David und Ewald Fischer nie einen positiven Dopingtest hatten. Vorwürfe, seine Kinder seien gedopt, kämen immer wieder: „Da gibt es dann nur zwei Möglichkeiten. Entweder man lacht diesen Leuten ins Gesicht, oder man fängt Streit an.“

Auf die 50 Jahre seines Lebens zurückblickend, sagt Fischer, dass ihm nie etwas abgegangen sei. Nicht der Alkohol, dem er vor 21 Jahren entsagt hat, und nicht die Familienurlaube, von denen es 2014 den letzten gegeben hat. Der Anker im Leben des sportverrückten Heißsporns heißt Renate. Seine Frau ist es, die Fischer den breiten Rücken stärkt und ihn sagen lässt: „Jeder Mann braucht eine starke Frau an seiner Seite.“