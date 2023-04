Fischer bleibt rot-weiß-rote Medaillenbank

Sarah Fischer bleibt die rot-weiß-rote Medaillenbank bei Europameisterschaften. Die 22-Jährige aus Rohrendorf (Bezirk Krems-Land) holte am vergangenen Sonntag bei den Titelkämpfen in Jerewan in der Klasse über 87 kg Bronze im Stoßen. Es war für die Heeressportlerin bereits das neunte Edelmetall im Erwachsenenbereich, acht Medaillen glänzen in Bronze, dazu kommt eine Silberne bei der EM in Bukarest im Jahr 2018.

Der Weg zum Stockerlplatz in der armenischen Hauptstadt war für Fischer alles andere als ein Spaziergang. Österreichs stärkste Frau stellte im zweiten Versuch 132 kg sicher auf die Platte, für eine Medaille reichte diese Last aber noch nicht, weil Valentina Kisil aus der Ukraine 133 kg hob. Fischer musste im letzten Versuch also nachlegen, Coach und Papa Ewald Fischer hatte nun die Qual der Wahl: auf 136 kg gehen, um das Zweikampf-Ziel von 240 kg zu realisieren, oder „nur“ 134 kg auflegen lassen, um die Medaille abzusichern. Er entschied sich für die Sicherheitsvariante, Tochter Sarah bewahrte vor 4.000 Zuschauern im Olympawan-Sportkomplex die Nerven und brachte Bronze in trockene Tücher. „Im Stoßen wäre heute bis 138 kg alles möglich gewesen, aber auch wenn 240 kg im Zweikampf das Ziel waren, wäre es ein unnötiges Risiko gewesen, auf 136 kg zu steigern, wenn 134 kg die Medaille ist. Mein Ziel habe ich erreicht und ich bin sehr stolz auf mich“, freute sich die österreichische Rekordhalterin.

Nächster Angriff auf Edelmetall bei U23-EM

Im Reißen belegte Fischer mit 104 kg ebenso wie im Zweikampf (238 kg) Platz fünf. Der Sieg in der Königsdisziplin ging mit 253 kg an die Britin Emily Campbell. Auch Papa Ewald war trotz der verpassten 240-kg-Marke mächtig stolz auf seine Tochter: „Das war ihre 37. Medaille bis jetzt, die neunte in der Allgemeinen Klasse. Sie hat eiskalt gezeigt, was sie wirklich kann und, aus welchem Holz sie geschnitzt ist.“

Für Fischer geht es jetzt in einen einwöchigen Urlaub, ehe die Vorbereitung auf das nächste Großereignis startet. Bei der U23-Europameisterschaft im Sommer in Bukarest ist die 22-Jährige wieder heiß auf Edelmetall. Neben Fischer schaffte es auch Routinier Sargis Martirosjan aufs Podest, er erkämpfte sich mit 173 Kilo im Reißen Rang drei. Auf Gold fehlten dem gebürtigen Armenier, der nach seiner Ankunft 2005 viele Jahre lang in Baden gelebt und gestemmt hat, nur zwei Kilo.