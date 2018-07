Seit vergangenem Samstag ist das Gewichtheber-Geschwisterpaar Sarah und David Fischer in Usbekistan, um sich für die anstehende U20-Weltmeisterschaft zu akklimatisieren. Die Rohrendorfer vom ACU Krems sind die einzigen österreichischen Athleten, die sich für den Wettkampf in Taschkent qualifiziert haben.

Die Ambitionen sind sowohl bei der 17-Jährigen als auch beim 19-Jährigen groß. Sarah geht in der Kategorie bis 90 Kilo an den Start. Trotz sehr starker Konkurrenz, die teilweise um drei Jahre älter ist, strebt sie einen Platz unter den besten fünf an. „Sollten die anderen schwächeln, will Sarah zuschlagen und vielleicht sogar eine Medaille erkämpfen“, sagt Papa und Trainer Ewald. Ernst wird es für seine Tochter am kommenden Freitag, 13. Juli.

Bruder David steht ebenfalls am Freitag auf der Platte, wenn es im Bewerb bis 105 Kilo um die Medaillen geht. Auch er möchte sich gegen die bärenstarke Konkurrenz beweisen und einen Top-fünf-Platz ergattern. Auch die 200 Kilo im Stoßen sollen fallen. Die Vorbereitung verbrachte David in Bulgarien, die Rückenverletzung, die eine Teilnahme an der EM in Bukarest verhindert hatte, ist mittlerweile vollkommen ausgeheilt.