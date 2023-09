Gedämpfte Vorfreude auf WM

Nächstes Highlight in der Karriere von Sarah Fischer: Die Rohrendorferin steht am Samstag, 16. September, bei der Gewichtheber-Weltmeisterschaft in Riad in der Klasse über 87 kg auf der Platte. Die Erwartungshaltung ist allerdings ob der starken Konkurrenz und einer suboptimalen Vorbereitung gering. Die 22-Jährige konnte wegen einer Rückenverletzung, die sie bereits im Vorfeld der U23-Europameisterschaft Anfang August in Bukarest plagte, nur eingeschränkt trainieren. „Nach der EM habe ich zwei Wochen fast gar nichts trainiert, damit sich mein Rücken erholen kann. Das haben wir relativ gut hinbekommen, aber zwei Wochen normales Training sind für eine Weltmeisterschaft schon ein bisschen wenig“, räumt Fischer ein. Auslassen kann die österreichische Rekordhalterin die Titelkämpfe in Saudi-Arabien nicht, handelt es sich dabei doch um eine von zwei Pflichtveranstaltungen zur Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Für Fischer ist es die erste Reise in das Königreich, in dem der Islam Staatsreligion ist und Frauen nach wie vor eingeschränkte Rechte haben. Kopfzerbrechen bereitet das der Heeresportlerin nicht: „Klar muss ich mich anders kleiden als in Österreich, aber jedes Land hat seine eigenen Regeln.“