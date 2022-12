Rohrendorferin Fischer beendet Jahr mit Rekord

Werbung

Dass es bei der Weltmeisterschaft in Kolumbien nicht um Medaillen für sie gehen würde, war Sarah Fischer ob der deutlich massigeren Konkurrenz in der Gewichtsklasse über 87 Kilo klar. Zur Einordnung: Das „Superschwergewicht“ Li Wenwen aus China siegte mit einer Zweikampfleistung von 311 Kilo, die Österreicherin, mit 92 Kilo die leichteste Teilnehmerin, brachte 238 Kilo auf die Platte und landete auf Platz 14.

Viel wichtiger als das Endergebnis war für Fischer der neue österreichische Rekord, den sie im Reißen aufstellte. Nach 99 Kilo und 103 Kilo in den ersten beiden Versuchen meisterte die Rohrendorferin trotz körperlicher Probleme beim Aufwärmen auch die neue Bestmarke von 106 Kilogramm. Eine bemerkenswerte Leistung, liegt Kolumbiens Hauptstadt Bogota doch auf 2.640 Metern Seehöhe, womit manche erheblich zu kämpfen hatten.

Beim Stoßen stellte Fischer mit dem zweiten Versuch auf 132 Kilo, für die Rekordlast von 136 Kilo fehlte an diesem Tag die Power. Bruder David, der nach einem Nationenwechsel 2020 für Bulgarien startet, musste übrigens verletzungsbedingt aufgeben.

Vater und Trainer Ewald Fischer resümierte mit dem Abschneiden seiner Tochter hoch zufrieden: „Ich bin so stolz auf Sarah, erstens über den Rekord im Reißen und die Internationale Zweikampfbestmarke von 238 Kilo.“ Die kolumbianische Hauptstadt Bogota sei aufgrund der Höhenlage „die große Unbekannte gewesen“, Sarah habe deswegen im Vorfeld ein Trainingslager in Bulgarien auf 2.000 Metern Seehöhe absolviert. „Wir haben nicht gewusst, wie der Körper reagiert und wie sich die Zeitumstellung auswirkt. Dann hat sie aber von der ersten Einheit an sensationelle Trainingsleistungen gebracht.“

Die 22-jährige Ausnahmeathletin blickt nach dem letzten Großereignis in diesem Jahr positiv zurück: „Es hat sich alles nicht zu 100 Prozent gut angefühlt, trotzdem ist die Hantel geflogen und jeder Versuch war gültig im Reißen. Da bin ich wirklich stolz drauf.“

Das zu Ende gehende Jahr war für Fischer höchst erfolgreich. Bei der U23-Europameisterschaft in Albanien holte sie drei Goldmedaillen, bei der EM in der Allgemeinen Klasse im Juni drei Bronzene. Im kommenden Jahr liegt das Hauptaugenmerk der Rohrendorferin auf der Olympia-Quali für Paris 2024. Papa Ewald ortet eine „50:50-Chance.“