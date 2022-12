Rohrendorferin Fischer geht auf neue Rekorde los

Werbung

Nächstes Großereignis für Sarah Fischer: Die Rohrendorferin steht am Donnerstag bei der Weltmeisterschaft in Kolumbien in der Gewichtsklasse über 87 Kilo auf der Platte. Die Medaillenchancen sind für die frisch gebackene U23-Europameisterin ob der starken Konkurrenz aus dem asiatischen Raum dieses Mal gering. Hauptziel ist daher die Verbesserung der persönlichen Bestleistungen.

„Ich würde gerne die 240 Kilo im Zweikampf knacken“, sagt die 22-Jährige, deren Rekord aktuell bei 238 Kilo steht. Papa und Trainer Ewald Fischer hofft auf einen guten Start in den Wettkampf, um dann „taktisch klug steigern“ zu können. Wichtig ist der Auftritt in Südamerika vor allem auf lange Sicht. Die WM ist der erste Bewerb, der für die Olympiaqualifikation gewertet wird.

Fischers Trainingsleistungen waren jedenfalls vielversprechend. Kaum in Kolumbien angekommen, pulverisierte sie ihre Kniebeugen-Bestmarke: „Die Trainingsbedingungen vor Ort sind wirklich super.“ Angereist ist Fischer bereits in der Vorwoche, die sechsstündige Zeitverschiebung bereitet ihr nach anfänglichen Schlafproblemen kein Kopfzerbrechen mehr. Auch mit der Höhenlage – die Hauptstadt Bogota liegt auf 2.640 Meter – kommt die Athletin des ACU Krems inzwischen gut zurecht.

Bruder David, der für Bulgarien startet, absolvierte seinen Wettkampf übrigens bereits am Dienstagabend (nach Redaktionsschluss).