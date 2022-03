Rohrendorferin Sarah Fischer verbessert Rekorde

Gleich bei ihrem ersten Bundesliga-Auftritt mit der WGK Innviertel purzelten bei Sarah Fischer die Bestmarken. Die Rohrendorferin präsentierte sich im oberösterreichischen Lochen in absoluter Hochform und verbesserte ihre eigenen österreichischen Rekorde im Stoßen und im Zweikampf. Vor allem dank der 21-Jährigen, die mit 387,31 Sinclair-Punkten auch in dieser Wertung die Beste war, fuhr das Heimteam einen klaren 3:0-Sieg gegen Vösendorf, Fischers Ex-Team, ein.

Aber nicht nur im Stoßen erwischte die Heeressportlerin einen Traumtag, auch im Reißen rief es richtig rund. Mit gültigen 103 kg war auch hier die Bestmarke von 105 kg in Reichweite. Dass beim Stoßen der bisherige Rekord von 132 kg fallen könnte, ahnte Papa und Trainer Ewald Fischer ob der hervorragenden Trainingsleistungen bereits. Am Ende kam es auch so. Tochter Sarah stieß die 133 kg bombensicher. Der neue Zweikampfrekord steht nun bei 236 kg. Coach Fischer resümierte hochzufrieden: „Das war ein denkwürdiger Abend für Sarah. Erstmals hat sie auf einer Wettkampfbühne ein Lächeln in ihrem Gesicht gehabt, das sagt viel mehr aus als die Leistung.“