Rücken lädiert: Sarah Fischers EM-Start wackelt

Die Vorbereitung auf die U23-Europameisterschaft in Bukarest lief für Sarah Fischer alles andere als optimal. Erst zog sich die Titelverteidigerin im Juni im Trainingslager auf Tenerifa eine schwere Knöchelverletzung zu, konnte trotz Therapien und Tapes auf der Kanareninsel nur eingeschränkt trainieren.

Dann kam das Trainingslager mit dem Nationalteam in Maria Alm. Nach zehn Tagen mit guten Einheiten und einer Verbesserung des körperlichen Zustands ging die Leistungskurve stark nach oben. Selbst die Knöchelschmerzen hielten sich in Grenzen. Beim Hanteltraining verletzte sich die 22-Jährige allerdings neuerlich, diesmal am Rücken. Fischer brach das Trainingslager im Pinzgau sofort ab und trat die Heimreise nach Rohrendorf an.

Dort stand in den vergangenen Tagen Genesung mit einer Reihe an Behandlungsmethoden auf dem Programm. Ob ein Start bei Titelkämpfen, die am 26. Juli beginnen und am 3. August enden, möglich ist, soll erst unmittelbar vor dem Wettkampf entschieden werden. Fischer stünde jedenfalls erst am letzten Bewerbstag auf der Platte. „Das Schwierigste ist ,den Kopf der Sportlerin freizubekommen und, dass Sie beim Wettkampf, sollte ein Start möglich sein, nicht an den Schmerz, sondern an den technischen Ablauf der Versuche denkt“, beschreibt Papa und Trainer Ewald Fischer die Problematik, vor der er jetzt steht. Und auch für Tochter Sarah ist die Situation alles andere als einfach: „Ich bin momentan mental am Boden zerstört. Zuerst der Knöchel und dann der Rücken – jetzt wird es ein Spiel mit der Zeit.“

Für die 22-Jährige, die bei der U23-EM im Vorjahr in Albanien in der Klasse bis 87 Kilo drei Goldmedaillen eroberte, wären es die letzten internationalen Titelkämpfe im Juniorinnenbereich. Die 37-fache Medaillengewinnerin bei Welt- und Europameisterschaften und Zehnte der Olympischen Spiele von Tokio galt als Favoritin in der Gewichtsklasse über 87 Kilo. Sollte es in Rumänien nicht mit einem Antreten klappen, hat die Sportsoldatin immerhin schon das nächste Ziel vor Augen. Im September steigt nämlich in Saudi-Arabien die Weltmeisterschaft i