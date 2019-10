März 2018, die Europameisterschaft der Gewichtheber findet in Bukarest statt. Die 17-jährige Rohrendorferin Sarah Fischer geht als Rookie an den Start, für sie ist es die erste Großveranstaltung in der allgemeinen Klasse. Nach einem hervorragenden Wettkampf darf die schon damals stärkste Frau Österreichs zwei Bronzemedaillen im Reißen und Stoßen und die Silberne im Zweikampf in die Höhe halten.

„Im ersten Moment war ich sehr enttäuscht von mir selber“

Es war eine Sensation, die sich vor gut eineinhalb Jahren in Rumänien abspielte. Und nach vergangenem Freitag ist klar: Der Balkan-Staat bleibt ein guter Boden für Fischer. Nach einem packenden Zweikampf mit ihrer Langzeitkonkurrentin Daria Riazanova durfte sich die 18-jährige Heeressportlerin über drei Silbermedaillen freuen – wenngleich sich der Jubel unmittelbar nach dem Wettkampf in Grenzen hielt.

F. Aschauer Sarah Fischers Trainingsmittelpunkt hat sich mittlerweile von der heimischen Kremser Sporthalle nach Bulgarien verlagert.

„Im ersten Moment war ich sehr enttäuscht von mir selber, weil ich auf der Bühne nicht meine beste Leistung gezeigt habe. Im Aufwärmraum lief noch alles perfekt“, erzählt Fischer.

Ihrer Karrieremedaillen 25, 26 und 27 eingedenk, freute sich die Rohrendorferin aber bald, erneut bewiesen zu haben, dass sie in der Klasse bis 87 Kilo zu Europas Spitze gehört. Ebenfalls positiv für Fischer: Auf Rivalin Riazanova fehlte nicht viel. Im Reißen nahm ihr die Russin nur ein Kilogramm ab, das Stoßen beendete Fischer mit 128 Kilo Endlast, Riazanova mit 132 Kilo.

„Jetzt hat Sarah 27 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften. Das ist einzigartig im österreichischen Gewichthebersport.“Trainer und Papa Ewald Fischer

Umso bemerkenswerter ist die Leistung der 18-Jährigen im Stoßen, nachdem ihr das Reißen beinahe die Motivation geraubt hatte, wie Papa und Trainer Ewald Fischer schildert: „Sarah war am Boden zerstört, weil sie wusste, welch große Chance sie auf Gold vergeben hat. Meine Frau Renate und ich haben sie moralisch wieder aufpäppeln müssen.“ Der Stolz auf seine Tochter ist bei Fischer groß: „Jetzt hat sie 27 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften. Das ist einzigartig im österreichischen Gewichthebersport.