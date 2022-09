Sarah Fischer bestätigt gute Form

Werbung

Sarah Fischer, die stärkste Frau Österreichs, befindet sich aktuell in der Vorbereitungsphase auf die U23-EM in Albanien, die Mitte Oktober stattfindet.

Als Wettkampfsimulation während der Vorbereitung nutzte die Olympiazehnte den Alpe Adria Cup in Slowenien, bei dem sie in einer Staffel des NÖGV als Aushängeschild vertreten war.

In den letzten Trainingswochen machte die Ausnahmesportlerin einen fokussierten und konzentrierten Eindruck auf Trainer und Vater Ewald. Im Reißen versuchte Fischer 100 Kilogramm, eine Last, mit der sie bis dato erst ein einziges Mal in ihrer Karriere begann. Dabei zeigte sie einen sauberen Versuch, die folgende Steigerung auf 105 Kilogramm konnte sie nicht regulär reißen.

Im Stoßen hieß es für die Olympiateilnehmerin nun volle Konzentration, 127 Kilogramm benötigte sie für den Tagessieg. Fischer zeigte einen soliden Versuch und konnte sich in der Folge noch auf 132 Kilogramm steigern und damit ihre gute Form demonstrieren. Sie beendete den Alpe Adria Cup mit 251 Damensinclairpunkten, welche die Tagesbestleistung in Slowenien darstellten. Fischer ist in guter Form, die EM in Albanien kann kommen.