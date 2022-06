Sarah Fischer in Höchstform zur Europameisterschaft

Werbung

Mit einem guten Gefühl reiste Sarah Fischer am vergangenen Sonntag zu ihrem ersten Großereignis seit der U23-Europameisterschaft in Rovaniemi. Aus dem hohen Norden Finnlands hatte die 21-Jährige Anfang Oktober 2021 drei Silbermedaillen mit nach Hause genommen. In Tirana, wo die Rohrendorferin am 5. Juni um 13 Uhr bei der Europameisterschaft der Allgemeinen Klasse in der Gewichtsklasse über 87 Kilo auf der Platte steht, hängen die Trauben zwar nicht ganz so hoch, die Form ist allerdings deutlich besser als noch im Herbst des Vorjahres.

Erst Ende April verbesserte Fischer bei einem Bundesligawettkampf ihre eigenen österreichischen Rekorde, steht nun bei 134 Kilo im Stoßen und 238 Kilo im Zweikampf. Im Reißen liegt die Bestmarke der Heeressportlerin bei 105 Kilo.

Dabei deutete sich in den Monaten nach Fischers Olympiateilnahme in Tokio ganz und gar nicht an, dass die Formkurve derart nach oben zeigen würde. Die von ihrem Vater Ewald trainierte Athletin durchschwamm ein emotionales Tief und dachte sogar an ein Karriereende. Ein Karibik-Urlaub und eine Umstellung im Training ließen den Schalter schließlich umlegen. „Dadurch hat sich bei mir im Kopf einfach viel verändert“, sagt Fischer, die auch mühsame Verletzungssorgen endlich loswurde. Die übliche Zielvorgabe für Tirana lautet trotzdem: ein Platz unter den besten fünf.