Die 17-Jährige geht gegen mehrheitlich ältere Konkurrenz als absolute Podestplatzanwärterin in die Konkurrenz. Zweiter ÖGV-Teilnehmer ist ihr Bruder David Fischer. Die Abreise erfolgt am Freitag. In Bukarest holte Fischer zweimal EM-Bronze, einmal Silber.

Die Vize-Europameisterin ist in der 90-kg-Kategorie mit 230 kg im Zweikampf als Nummer eins gelistet. Die da zweitplatzierte Usbekin Dolera Dawronowa hat 215 kg stehen. Beim EU-Cup in Innsbruck hat die Niederösterreicherin vor kurzem mit 126 kg einen nationalen Rekord im Stoßen fixiert. David Fischer geht in Usbekistan als Nummer 9 der Klasse bis 94 kg ins Rennen, für ihn geht es um die Top 5 im Stoßen. Am 9. Juni brachte er es als zweiter ÖGV-Junior nach Matthias Steiner auf 200 kg.

Sarah Fischers großes Ziel ist die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio, ein wichtiger Schritt dahin sind die Weltmeisterschaften vom 24. November bis 3. Dezember in Aschgabat in Turkmenistan. Derzeit und noch gut einen Monat läuft über die Crowdfunding-Plattform "I believe in you" eine Sammelaktion für ein Trainingslager im WM-Vorfeld im Herbst. 2.820 von 3.500 benötigten Euro für das Zustandekommen sind bisher gesammelt. Infos und Unterstützungen über www.ibiy.at