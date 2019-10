Nur vier Wochen nach ihrer Weltmeisterschaftspremiere in Thailand wartet auf Sarah Fischer das nächste Saisonhighlight. Bei der U20-Europameisterschaft in Bukarest ist die Rohrendorferin eine heiße Medaillenkandidatin. An Rumänien hat die 18-Jährige gute Erinnerungen. Im Vorjahr wurde sie dort Vize-Europameisterin im Zweikampf der Allgemeinen Klasse.

Fischers Papa und Trainer Ewald ist für den Auftritt am Freitag, 25. Oktober, in der Klasse bis 87 Kilo zuversichtlich: „Ich bin mit der Einstellung und der Vorbereitung mehr als zufrieden und denke, dass Sarah eine gute Figur abgeben wird.“ Zu viel Erfolgsdruck möchte er seiner Tochter nicht auferlegen: „Eine EM ist kein Kinderspiel. Verschiedene Faktoren können die Athletinnen sehr leicht aus der Bahn bringen.“

Das Training sei jedenfalls hart gewesen. „Ab und zu gingen wir auch über die Grenze, um zu sehen, wie der Körper von Sarah auf die Belastung reagiert.“