Sarah Fischer: Mit österreichischem Rekord zu EM-Triumph

Werbung

Nächste Sternstunde in der erfolgreichen Karriere von Sarah Fischer. Die Rohrendorferin sicherte sich in der Gewichtsklasse über 87 Kilogramm bei der U23-Europameisterschaft im albanischen Durres mit einer famosen Leistung die Goldmedaillen im Reißen, Stoßen und Zweikampf. Im Stoßen verbesserte die 21-Jährige ihren eigenen österreichischen Rekord auf 135 Kilo. Eine Last, die sie auch im Training bisher nie auf die Platte brachte, wie Vater und Trainer Ewald betont.

Ungewohnte Situation im Vorfeld des Wettkampfs: Wegen der geringen Teilnehmerdichte in der U23-Altersklasse hatten nur drei Athletinnen genannt. Eine g’mahde Wies’n war es für Fischer dann aber trotzdem nicht, weil Konkurrentin Krystyna Borodina insbesondere im Reißen Druck machte. Die Ukrainerin ging mit 101 Kilo im dritten Versuch in Führung, Fischer bewies aber Nervenstärke und sicherte sich mit einem Kilogramm mehr auch diese Teildisziplin. Im Stoßen war die Heeressportlerin schließlich unangefochten und siegte mit fünf Kilo Vorsprung auf ihre ukrainische Kontrahentin. Fischer steht rund zwei Wochen vor ihrem 22. Geburtstag nun bei unglaublichen 36 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften.

Stolze Eltern: Papa Ewald und Mama Renate freuten sich mit Tochter Sarah über ihre drei Goldmedaillen in Albanien. Foto: Isaac Morilas

In Erinnerung bleiben Papa Ewald („ein perfekter Stoßversuch“) wie auch Tochter Sarah die Momente rund um die neue österreichische Bestmarke: „Für mich waren die 135 Kilo so wichtig, weil ich im Training oft daran gescheitert bin. Diese Last beim Wettkampf so souverän zu meistern ist schon wirklich sehr gut und zeigt auch, wie gut ich vorbereitet war.“

Beendet ist die Saison für Fischer noch nicht. Am kommenden Wochenende steht das Bundesliga-Finale auf dem Programm, Anfang Dezember wartet mit der Weltmeisterschaft in Kolumbien bereits das nächste Highlight, das gleichzeitig erster Quali-Wettkampf für die Olympischen Spiele in Paris ist.