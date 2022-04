Sarah Fischer: Neue Rekorde für stärkste Frau

Werbung

Sarah Fischer ließ am vergangenen Wochenende in Rum bei Innsbruck einmal mehr ihre Klasse aufblitzen. Die stärkste Frau Österreichs, die im Jahr 2022 für die WKG Innviertel an die Hantel geht, heimste in der zweiten Runde der ÖGV-Bundesliga abermals neue Rekorde ein.

Im Reißen startete die Rohrendorferin sehr sicher mit 95 Kilogramm im ersten Versuch. Auch der zweite Anlauf mit 100 Kilogramm wurde souverän gemeistert. Im dritten Versuch peilte Fischer die 104 Kilogramm an, welche eine neue Jahresbestleistung bedeuten würden. Auch die 104 meisterte die Ausnahmeathletin gültig und in gewohnt perfekter Manier.

Im Stoßen wollte Fischer unbedingt an ihre guten Leistungen aus dem Reißen anknüpfen und weitere Rekorde aufstellen. Mit 128 Kilogramm im ersten Versuch startete Fischer mit dem höchsten je gewählten Gewicht ihrer bisherigen Laufbahn. Dabei ließ sie sich keine Schwierigkeiten anmerken und stand den ersten Versuch. Daraufhin änderte das Team Fischer seine Taktik und ging mit zwei anstelle von drei Versuchen voll ins Risiko. Fischer stand auch die 134 Kilogramm und kam so auf 238 Kilogramm im Zweikampf. Sie stellte damit ihren 316. Rekord auf.

Die EM in Albanien steht am 5. Juni an, Fischer ist bereits jetzt in Hochform.