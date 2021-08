Der Blick richtete sich nach oben, als sie den letzten Stoß-Versuch über 123 Kilo erfolgreich über die Bühne brachte und Platz zehn sicher war. Jeder, der in den vergangenen Monaten die sportliche Karriere von Sarah Fischer verfolgt hatte, wusste, dass die Geste der Rohrendorfer Gewichtheberin dem so geliebten Großvater galt, der im Februar verstorben war.

Der Schicksalsschlag war vor der eigentlich verpassten Olympia-Quali, dem überraschenden Nachrücken ins Teilnehmerfeld und einer überstandenen Corona-Infektion kurz vor den Spielen ein Grund von vielen, warum die Trauben in Tokio nicht so hoch hingen, wie man es sonst aus dem Hause Fischer gewohnt ist. Hinzu kam, dass die 20-Jährige im Superschwergewicht der Damen nicht nur eine der jüngsten Teilnehmerinnen, sondern mit rund 90 Kilo auch eine der leichtesten war. Die chinesische Olympiasiegerin Li Wenwen, die mit einer Zweikampfleistung von 320 Kilo exakt 100 Kilo mehr als Fischer im Reißen und Stoßen drückte, bringt etwa 150 Kilo auf die Waage. Glücklich war die Rohrendorferin über die deutlich schwerere Konkurrenz nicht. Lieber wäre sie in ihrer Stammklasse bis 87 Kilo gestartet. Für die hatte sich die Heeressportlerin aber nicht qualifiziert.

Auch wenn Fischer in Tokio mit 97 Kilo im Reißen und 123 Kilo im Stoßen weit von ihren persönlichen Bestleistungen (Reißen: 105 Kilo, Stoßen 131 Kilo, Zweikampf 234 Kilo) entfernt blieb und sie das von Papa und Trainer Ewald ausgerufene Zweikampfziel zwischen 225 und 227 Kilo klar verfehlt hat, fiel das sportliche Resümee der Olympia-Premiere positiv aus: „Ich bin hierher geflogen mit dem Gedanken, dass es egal ist, welche Leistung ich zeige. Jetzt ist es eine Top-Ten-Platzierung geworden.“ Dass sie sich nicht auf ihrem Top-Level präsentieren konnte, ärgert Fischer nicht, weil sie wegen ihrer Corona-Infektion keine richtige Vorbereitung absolvieren konnte. Zudem sei Nervosität ein großes Thema gewesen: „Geschlafen habe ich noch gut. Beim Aufwärmen ist es mir dann aber schon nicht so gut gegangen und wie ich dann auf die Bühne gekommen bin und die fünf Ringe gesehen habe, war es ganz vorbei“, erzählt Fischer.

„Da haben sie gefragt, ob der Fischer deppert ist“

Auch Vater Ewald spricht angesichts des „ganzen Hickhacks“ im Vorfeld von einer „sehr guten Performance“ seiner Tochter. „Für die eigenen Möglichkeiten hat sie das Bestmögliche herausgeholt. Ich bin richtig stolz auf sie, mit 20 Jahren muss man das erst alles einmal so checken.“ Die Olympia-Teilnahme seiner Tochter gibt dem 51-Jährigen aber auch Genugtuung: „Vor 10 Jahren habe ich gesagt, unser Ziel sind die Olympischen Spiele. Da haben sie in Krems gefragt, ob der Fischer eigentlich deppert ist.“

Was für die Gewichtheber-Familie aus Rohrendorf von Tokio abseits des sportlichen Wettkampfs vor allem bleibt, sind das einzigartige olympische Flair, die hervorragenden Trainingsmöglichkeiten und die Aufeinandertreffen mit Superstars wie Novak Djokovic oder 100-Meter-Sieger Lamont Marcell Jacobs.

Sarah Fischer fliegt heute, Mittwoch, zurück nach Österreich, Papa Ewald tritt erst einen Tag später die Heimreise an, weil er am Mittwoch noch Sargis Martirosjan bei seinem Wettkampf betreut. Die 20-Jährige hat zu Hause in Rohrendorf nur kurz Zeit zum Verschnaufen. Nächster Stopp ist ein Trainingslager in Maria Alm, wo die Vorbereitung auf die U23-Europameisterschaft in Finnald startet. Dort ist Fischer dann Anfang Oktober wohl wieder eine heiße Kandidatin auf Edelmetall.