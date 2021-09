Zwei Monate nach ihrem zehnten Platz bei den Olympischen Spielen in Tokio kehrt Sarah Fischer auf die Wettkampfbühne zurück. Bei der U23-Europameisterschaft im finnischen Rovaniemi gehört die Rohrendor ferin diesmal wieder zum Favoritenkreis. „Ich wünsche mir eine Medaille, und das ist auch realistisch. Welche Farbe, ist mir egal, da bin ich nicht pingelig“, formuliert die 20-Jährige ihre Zielsetzung.

Als kleine Motivationsspritze für ihren Auftritt gab es von Rohrendorfs Bürgermeister Gerhard Tastl die Ankündigung einer finanziellen Unterstützung von 3.000 Euro durch die Gemeinde. Ein Zeichen der Wertschätzung nach Fischers Olympiateilnahme.

Anders als in Tokio geht die Heeressportlerin im hohen Norden wieder in der von ihr bevorzugten Klasse bis 87 Kilogramm an den Start. Mit ihren Bestleistungen von 105 Kilo im Reißen und 132 Kilo im Stoßen gehört Fischer zu den Top-Anwärterinnen auf Edelmetall. Lediglich Gold dürfte für die Europameisterin der Allgemeinen Klasse, die Russin Daria Akhmerova, reserviert sein.

Papa und Trainer Ewald Fischer sieht seine Tochter in „guter Form“: „Die Vorbereitung war viel besser als im Vorfeld der Olympischen Spiele. Wir sind wieder auf Trainingslasten hingekommen, wo wir ein Jahr lang nicht waren.“ Wenn sie einen guten Wettkampftag erwische, seien auch ihre österreichischen Rekorde in Reichweite, meint Fischer.

Dabei war es erst gar keine leichte Aufgabe für die stärkste Frau Österreichs, die Motivation wiederzufinden. „Nach Olympia habe ich mir schon ein wenig schwergetan. Vom Stellenwert her liegt eine U23-EM natürlich weit darunter.“ Dennoch habe sie sich relativ früh für die intensiven Trainingseinheiten in Krems, St. Pölten und im Trainingslager in Maria Alm überwinden können, erzählt Fischer. Den Lohn dafür will sie am Samstag, 2. Oktober, 12 Uhr österreichischer Zeit, im Reich des Weihnachtsmanns einfahren.