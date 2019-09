Thailand, das war jener Ort, an dem Sarah Fischers Stern vor zwei Jahren so richtig aufgegangen ist. Die Rohrendorfer Gewichtheberin holte bei der U17-Weltmeisterschaft die Goldmedaille im Reißen. Jetzt kehrt die 18-Jährige zurück in das Land, das mit so guten Erinnerungen verbunden ist.

Diesmal allerdings nicht in einem Nachwuchsbewerb, sondern bei den Erwachsenen. Es ist Fischers erste Weltmeisterschaftsteilnahme in der Allgemeinen Klasse. Von Ehrfurcht ist bei Österreichs stärkster Frau vor dem Bewerb am kommenden Donnerstag aber keine Spur. Die Knieverletzung, die ihr im Frühjahr Kopfzerbrechen bereitet hat, ist völlig ausgeheilt, und auch die harte, fünfwöchige Grundausbildung beim Bundesheer liegt hinter Fischer. Ein Top-Ten-Platz unter den weltbesten Athletinnen ist ihr Ziel, wenn sie um 15.25 Uhr mitteleuropäischer Zeit in der Klasse bis 87 Kilogramm auf der Wettkampfbühne steht.

Im Hinterkopf hat die ehrgeizige 18-Jährige in Thailand auch noch ein anderes Ziel: „Ich möchte möglichst viele Punkte für die Olympiaqualifikation sammeln.“