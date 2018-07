Die knapp 1.900 Seelen zählende Gemeinde Rohrendorf kann sich getrost als Fußballhochburg bezeichnen. Der FC Rohrendorf spielt in Niederösterreichs höchster Spielklasse, der 1. Landesliga, und hat vor wenigen Jahren – seinen sportlichen Erfolgen angepasst – ein Stadion errichtet, auf das wahrscheinlich auch aus Krems neidische Blicke geworfen werden.

Eine einzige Familie sorgt aber dafür, dass Rohrendorf auch noch mit einer anderen Sportart assoziiert wird: dem Gewichtheben. Die Rede ist natürlich von der Familie Fischer, die das Aushängeschild des Sports in Österreich ist. Viele Jahre war es Vater Ewald, der bei Wettbewerben in der Heimat und auch auf internationaler Bühne erfolgreich war. Heute sind es seine beiden Kinder Sarah und David, die die Familientradition fortführen und schon im zarten Alter von 17 beziehungsweise 19 Jahren für Furore sorgen.

Vor allem Sarah bewies in der jüngeren Vergangenheit, dass sie nicht nur ein Versprechen für die Zukunft ist, sondern schon in der Gegenwart in der absoluten Weltspitze mitmischt. Der Silbermedaille im Zweikampf bei der Europameisterschaft der Allgemeinen Klasse in Bukarest ließ sie nun Zweikampf-Bronze bei der U20-Weltmeisterschaft in Usbekistan folgen. Nur ein nicht gegebener Versuch über 129 Kilogramm im Stoßen verhinderte Gold für die Rohrendorferin.

Aber auch Bruder David zeigte bei den Männern bereits, welch großes Talent er besitzt. Mehrere Rekorde, Staatsmeistertitel und eine Bronzemedaille bei der U20-Europameisterschaft in Albanien im Vorjahr hat der Heeressportler auf der Habenseite.

Die NÖN besuchte Österreichs stärkstes Geschwisterpaar und ihren Papa und Trainer Ewald im Wohnhaus in Rohrendorf und sprach mit dem Trio über die nächsten Ziele – zu denen auch Olympia 2020 in Tokio gehört –, das Thema Doping, die Anerkennung des Sports in Österreich und ihr Privatleben, zu dem bei zwei Trainingseinheiten täglich nicht allzu viel Zeit bleibt.

NÖN: Gratuliere zu euren tollen Auftritten bei der U20-Weltmeisterschaft. Blieb nach dem vielen harten Training davor jetzt auch einmal Zeit für einen Urlaub?

Sarah Fischer: Nein, im Urlaub waren wir nicht. Wir haben nur drei Tage Pause gemacht, dann ist es gleich wieder weitergegangen. In einen Urlaub fliegen wir nicht.

Ewald Fischer: Dafür bleibt auch keine Zeit. Ich brauche meinen Urlaub für die Wettbewerbe meiner Kinder.

Sarah, haderst du damit, dass die Jury in Taschkent deinen Versuch über 129 Kilogramm für ungültig erklärt und dir damit die Goldmedaille geraubt hat?

Sarah: Am Anfang war es mir eigentlich egal, jetzt denke ich schon ein wenig darüber nach. Wenn man sich aber das Video von dem Versuch anschaut, sieht man, dass er wirklich ungültig war.

Viele Gewichtheber brechen nach erfolgreichen Versuchen in Jubelorgien aus. Du verlässt die Platte hingegen immer total gefasst. Sind deine Leistungen für dich selbstverständlich geworden?

Sarah: Nein, das nicht. Ich freue mich natürlich schon nach erfolgreichen Versuchen, aber ich finde das einfach peinlich, wenn die Athleten da herumhüpfen vor lauter Freude.

David, du hattest vor der WM mit einer Rückenverletzung zu kämpfen. Am Ende sprangen für dich zwei fünfte und ein vierter Platz heraus. Warst du bei vollen Kräften?

David Fischer: Es hat mich in der Vorbereitung schon teilweise gestört. Beim Wettkampf selber bin dann aber zu 99 Prozent gesund an den Start gegangen. Wir haben dort sehr viel riskiert, mit den Gewichtssteigerungen bei den einzelnen Versuchen. Letzten Endes waren die Plätze vier und fünf aber in Ordnung.

Was sind eure nächsten Ziele?

David: Bei mir ist es die Weltmeisterschaft der Allgemeinen Klasse im November in Turkmenistan. Das ist gleichzeitig auch der erste Olympia-Qualifikationswettbewerb, es wird also die komplette Elite am Start stehen. Mein Ziel ist, unter die ersten 15 zu kommen.

Sarah: Ich nehme Ende Oktober an der U20-Europameisterschaft teil. Da möchte ich auf jeden Fall unter die Top-5 kommen, eine Medaille wäre aber natürlich super.

Gibt es bei euch so etwas wie Geschwisterrivalität?

David: Nein, das gibt es nicht. Sarah hat in den vergangenen Monaten ja sehr viele Erfolge gefeiert, ich sehe das aber eher als Ansporn.

Ewald: Man muss ganz klar sagen, dass Sarah ohne David sicher nicht so weit wäre. Die beiden unterstützen einander großartig.

Sarah, du bist in der Handelsschule in St. Pölten im letzten Jahr. Wie lasst sich das Schulleben mit deinem straffen Trainingsprogramm vereinen?

Sarah: Ich habe schon immer eine Lawine an Fehlstunden, es ist aber immer alles abgestimmt mit der Schule. Man bekommt glücklicherweise eine Sonderbehandlung, ich mache mir die Schularbeitstermine zum Beispiel selber aus. Der Abschluss ist ein großes Ziel für mich.

Ewald: Ohne diesen Schulweg wären die Leistungen von Sarah und David (Anm. der Red.: auch David besuchte die St. Pöltner Schule) nicht möglich. Es gibt von der Schule kein böses Wort, wenn sie mal öfters gefehlt haben. Die Lehrer sind sehr verständnisvoll. Es gibt Förderkurse, in denen sie den Schülern im Nachhinein alles, was sie verpasst haben, beibringen. Genauso wichtig sind auch die Trainingsmöglichkeiten, die im Sportzentrum ideal sind. Sogar während der Umbauarbeiten durften wir dort immer trainieren. Danke an den Leiter des Sportzentrums, Franz Stocher, und das Nachwuchskompetenzzentrum Niederösterreich für die tolle Unterstützung.

Bekommt der Gewichthebersport in Österreich genug Anerkennung?

Ewald: Unsere persönliche Anerkennung ist gut. Die Medien zeigen großes Interesse. Dass man nicht jede Woche bei „Sport am Sonntag“ sitzen kann, ist klar. Die Auftritte im Fernsehen sind für uns aber wichtig, weil dadurch die Sponsoren auf uns zukommen und nicht umgekehrt. Seitens des Gewichtheberverbandes ist die Unterstützung o.k., sie könnte aber besser sein.

David: Wenn du als Georgier Olympiasieger im Gewichtheben wirst, dann bekommst du über die nächsten Jahre mehrere Millionen Euro. Bei uns werden Siege nicht so geschätzt, da bekommt man viel weniger.

Der Gewichthebersport kämpft seit Jahren mit Doping. Erst 2017 sperrte der Internationale Gewichtheberverband wegen massiver Verstöße neun Nationen für alle internationalen Bewerbe. Wie seht ihr die Problematik?

Sarah: Das mit dem Doping ist schon arg. In vielen Ländern ist es wirklich zur Normalität geworden.

Ewald: Es gibt leider Länder, in denen es keine Kontrollen gibt. Bei uns ist das ganz anders, wir bekommen alle drei bis vier Wochen Besuch von den Dopingkontrolloren. Wir müssen der NADA immer schon drei Monate im Voraus mitteilen, in welchem Zeitfenster sie uns kontrollieren können. Das ist eine Einschränkung in der Lebensqualität.

Sarah, viele Mädchen in deinem Alter gehen am Wochenende auf Partys und trinken Alkohol. Das gibt es bei dir nicht. Hast du das Gefühl, du verpasst einen Teil deiner Jugend?

Sarah: Ab und zu geht es mir schon ein bisschen auf den A...

Ich gehe aber wie viele in meinem Alter gerne shoppen, dafür bleibt immer Zeit. Meine beste Freundin lebt in Straß, mit ihr treffe ich mich regelmäßig. Es gibt also schon ein Privatleben.

Ewald, hättest du auch zugelassen, dass deine Kinder eine andere Sportart machen?

Ewald: Natürlich. Ich hätte sie in jeder anderen Sportart auch unterstützt. Nur kann ich das natürlich im Gewichtheben in einem viel größeren Ausmaß. David hat früher Fußball in Rohrendorf gespielt, Sarah hat mit Handball angefangen und auch Sportakrobatik gemacht.