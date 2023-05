Katharina Teuschl erreicht Stockerlplatz bei Premierenauftritt

Der ACU Krems ist mehr als „nur“ die Familie Fischer. Das stellte Katharina Teuschl bei den Österreichischen Meisterschaften der Masters eindrucksvoll unter Beweis. Bei ihrem ersten Antreten beim nationalen Kräftemessen wurde Teuschl Tagesbeste in der Masters-3-Klasse und belegte Platz zwei in ihrer Altersklasse.

Die Gewichtheberin bewältigte im Reißen 52 kg und im Stoßen 71 kg, im Reißen fehlten nur 2 kg auf den Titel. „Eine hervorragende Leistung unserer Athletin. Nächstes Jahr wird voll angegriffen, der Titel ist das Ziel“, freute sich der Obmann des ACU Krems, Ewald Fischer. Für Teuschl geht es schon am kommenden Wochenende auf großer Bühne weiter. Sie steht bei der Master-Europameisterschaft in Irland am Start.