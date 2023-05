Sarah Fischer: Tagesbeste trotz Ägypten-Urlaub

Zur dritten Runde der Bundesliga im Gewichtheben traf die WKG Innviertel mit der stärksten Frau Österreichs, Sarah Fischer, in Ranshofen auf die WKG Bruck/Barbell. Die Spitzensportlerin konnte erst wenige Tage vor dem Wettkampf wieder österreichischen Boden unter ihren Füßen spüren, da Fischer bis Mittwoch im Urlaub in Ägypten verweilte. Eine Wettkampfvorbereitung im klassischen Sinne war deshalb nicht möglich, dennoch wollte die Olympia-Teilnehmerin ihre Teamkameraden nicht im Stich lassen und den Wettkampf absolvieren. Aufgrund der fehlenden Körperspannung und Konzentration, die laut Trainer und Vater Ewald Fischer nach einem Urlaub nicht auf Knopfdruck wieder abrufbar sei, lautete die Marschroute gute, leichte Versuche zu absolvieren und sich in keinem Fall zu verletzen.

Im ersten Versuch des Reißens nahm sich die Rohrendor-ferin 85 Kilogramm vor, welche sie bravourös meistern konnte. Auch der zweite und dritte Versuch über 90 beziehungsweise 95 Kilogramm stellten keine Hürde für Fischer dar. Da es beim dem Reißen sehr gut lief, visierte Fischer die 350-Punkte-Marke an, was für die stärkste Österreicherin bedeutete, 122 Kilogramm stoßen zu müssen.

Im ersten Versuch des Stoßens versuchte sich Fischer an den 115 Kilogramm, die wie alle vorherigen Reißversuche gemeistert werden konnte. Nach dem erfolgreichen ersten Versuch entschloss sich das Fischer-Lager, gleich auf die anvisierten 122 Kilogramm zu gehen.

Fischer stellte die gefragte Last bombensicher auf die Ranshofner Wettkampftreppe und hatte somit mit 217 Kilogramm im Zweikampf und 350,95 Sinclairpunkten ihr Ziel erreicht, welches zeitgleich auch bedeutete, dass Fischer sich den Sieg in den individuellen Tagesleistungen sicherte.

Auf den dritten Versuch verzichtete die Leistungssportlerin, um kein unnötiges Risiko einzugehen. Schließlich beginnt bereits in der kommenden Woche für die Spitzensportlerin die Vorbereitung auf die U23-Europameisterschaft in Bukarest, wo sie ihren EM-Titel aus dem Vorjahr verteidigen möchte.