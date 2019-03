Die Trainingsintensität ist für Gewichtheber David Fischer derzeit besonders hoch, steht doch schon Mitte April die Europameisterschaft in Georgien an. Als Testlauf dafür ging der Rohrendorfer beim Olympiaqualifikationsturnier in Teheran an den Start. Dort traf Fischer in seiner Gruppe auch auf Lokalmatador und Weltmeister Ali Hashemi – dennoch kein Grund für den 20-Jährigen, um in Ehrfurcht zu erstarren.

Im Reißen stellte er mit 168 Kilo einen neuen österreichischen Rekord auf. Nur das Stoßen, eigentlich Fischers Spezialdisziplin, lief mit 202 Kilo nicht ganz nach Wunsch. Dennoch bedeuteten 370 Kilo im Zweikampf den starken vierten Endplatz und wieder nationalen Rekord. „Im Stoßen hat mir die Kraft gefehlt, weil ich in vier Tagen ungewollt vier Kilo abgenommen habe. Aber so ist der Sport. Die EM kann kommen“, ist Fischer mit seinem Auftritt zufrieden.

Schwester Sarah ging indes wegen eines Startverbots für Frauen nicht im Nahen Osten an den Start und trat bei der Landesmeisterschaft in Vösendorf an. An ihrer Seite: Mama Renate. Trainer und Papa Ewald begleitete Bruder David in den Iran. Für Sarah eine ungewohnte Situation: „Ohne Papa habe ich seit mehr als acht Jahren keinen Wettkampf gemacht. Mama war als Coach nervöser als ich.“ Für den Landesmeistertitel reichte es trotzdem leicht. 233 Kilo im Zweikampf gingen mit ganzen zwölf (!) österreichischen Rekorden einher.