WM in Riad: Fischer verzichtete auf Antreten

Kurz vor Mittag europäischer Zeit hätte am Samstag Sarah Fischer auf der großen Wettkampfbühne in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad stehen sollen, aus dem Antreten der Rohrendorferin bei der Weltmeisterschaft der Allgemeinen Klasse wurde aber nichts. Die bereits im Vorfeld der Europameisterschaft in Bukarest Anfang August aufgetretene Rückenverletzung entpuppte sich als Spielverderber.

„Es war eine sehr kurzfristige Entscheidung. Sarah hat hier sehr gut trainiert, ab Mittwoch sind aber wieder die Schmerzen im Rücken aufgetaucht. Es ist dann dank Massage und Physios etwas besser geworden, wir wollten aber nichts riskieren“, berichtet Papa und Trainer Ewald Fischer.

Für die Olympischen Spiele 2024 in Paris ist entscheidend, dass Fischer bei der Abwaage vor dem Wettkampf dabei war. Hätte die 22-Jährige diesen Termin ausgelassen, dürfte sie nächstes Jahr in Frankreich definitiv nicht starten. Der Fokus liegt jetzt bereits auf dem Doha Cup im Dezember. „Wir haben jetzt mehr als zwei Monate Zeit für die Vorbereitung. Wir wollen dort im Quali-Ranking für die Olympischen Spiele einige Plätze gut machen“, erzählt Ewald Fischer.