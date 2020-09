Nach dem Titel in der österreichischen Meisterschaft im Zählspiel im Juli lässt Norah Sofie Seidl auch in der Matchplay Meisterschaft der U16 ihren Gegnern keine Chance.

Vergangenes Wochenende traf die heimische Nachwuchsgolfelite im Golfclub Klagenfurt Seltenheim zur dritten Runde der diesjährigen Austrian Juniors Golf Tour zusammen. Im Zählwettspiel sammelte Seidl wichtige Ranglistenpunkte, vorrangig ging es für ihn aber um die Qualifikation für die Junioren- und Jugend-Matchplay-Meisterschaft, die gleich im Anschluss stattfand. Mit zwei durchwachsenen Runden von 77 und 80 Schlägen schaffte Seidl den Einzug in dieses wichtige Turnier.

Siegeswille half am Marathontag

Die erste Runde dieses Turniers konnte die Junggolferin in der Nachwuchsklasse U16 bereits nach 14 Löchern souverän für sich entscheiden. Da es im Semifinale über 21 Löcher ging, musste Seidl in der finalen Runde noch einmal über 18 Löcher gehen – wohlgemerkt: alles an einem Tag – und ihren unbedingten Siegeswillen unter Beweis stellen. Am Ende hat es sich für die Golferin allerdings gelohnt. Norah Sofie Seidl krönte sich im Golfclub Seltenheim zur Doppelstaatsmeisterin der U16.