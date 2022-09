Norah Sofie Seidls Leistungen werden belohnt

Werbung

Das österreichische Aushängeschild im Damengolf, Norah Sofie Seidl, präsentiert sich weiterhin in guter Form. In der zweiten Septemberwoche startete sie beim Weltranglistenturnier im Golfresort GC Salica (Slowakei). Ihre Proberunde musste sie in dem stark besetzten Bewerb aufgrund der Wetterverhältnisse bereits nach dem dritten Loch abbrechen. Im Turnier absolvierte die Stratzingerin ihre beiden Runden mit 76 und 70, somit ging das Golf-Ass als Fünftplatzierte in den Finaltag. Dabei gelang es Seidl allerdings nicht, alle Putts nach Wunsch zu „stopfen“. Am Ende erreichte das junge Golftalent einen Score von 73 und beendete das internationale Turnier auf dem 6. Platz.

Ihre hervorragenden Platzierungen und Leistungen in der laufenden Saison sind Grund dafür, dass der ÖGV Seidl für die „2022 World Junior Girls Championship“ in Kanada nominierte. Die beste U18-Spielerin der laufenden Saison wird vom 10. bis 15. Oktober ihre Landesfarben im Angus Glenn Golf Club in der Nähe von Toronto repräsentieren. Die Weltmeisterschaft markiert damit wohl den Höhepunkt der Saison 2022.

Zuvor muss sich die Schülerin noch ihren Pflichten widmen – Anfang Oktober steht die Vormatura an.