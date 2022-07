Sieg auf „eigener“ Anlage für Norah Sofie Seidl

Werbung

Bei extrem heißen Temperaturen trat Golf-Ass Norah Sofie Seidl zur internationalen Austrian Junior Tour an. Da Seidl für den Golfclub Atzenbrugg an den Start geht, fungierte die Stratzingerin bei der Junior Tour im Diamond Country Club als Lokalmatadorin.

Die Nationalteamspielerin spielte dabei sowohl in der U18- als auch in der U21-Wertung um den Sieg mit. Den U18-Bewerb gewann sie klar, in der U21 erreichte die Stratzingerin den dritten Rang, nur ein Schlag trennte sie vom Sieg. Vollends zufrieden war Seidl nicht: „Ich habe solides Golf gespielt, aber auf den schweren Grüns den U21-Sieg durch zu viele Putts liegen gelassen.“