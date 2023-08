Leonie Sinnhuber: Tolle Aufholjagd vor Übersiedlung nach Miami

Leonie Sinnhuber konnte in den ersten beiden Tagen ihren Leistungslevel nicht abrufen und rangierte „nur“ auf Rang 5, aber auch ein Bogey am Abschlusstag brachte die Nationalteamspielerin nicht aus der Ruhe. Sie schaffte fünf Birdys sowie eine Runde von „eins über par“ (74 Schläge), rollte damit das Feld von hinten auf und sicherte sich noch Bronze.

Sinnhubers nächste und letzte Station in Österreich werden die Offenen Staatsmeisterschaften im GC Fontana sein, ehe sie am 25. August für vier Jahre in die USA nach Miami übersiedelt. Auf der Barry University wird sie das Golf-College besuchen, um neben dem Studium auch intensiv an ihrer Golfkarriere zu arbeiten.